"Домохозяйки с 3D-принтерами": гендиректор немецкого Rheinmetall подверг критике производителей украинских дронов

Председатель правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер дал пространную оценку украинскому сектору производства беспилотных летательных аппаратов. Он выразил сомнение в инновационности украинских разработок и их способности конкурировать на рынках Альянса.

Об этом он сказал в интервью журналисту Atlantic Саймону Шустеру.

Во время разговора на заводе в Унтерлюсе журналист поинтересовался, как украинские дроны, эффективно уничтожающие тяжелую технику, влияют на традиционный бизнес Rheinmetall. Паппергер отметил, что рассматривает украинский опыт скорее как адаптацию существующих решений, чем новый этап в развитии технологий.

«Это просто игра с Лего. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: Вау! — и это отлично. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — подчеркнул Паппергер.

Журналист отметил, что Украина демонстрирует высокие темпы производства дронов среди демократических стран и привел примеры компаний Fire Point и Skyfall. На это глава Rheinmetall ответил, что масштабирование происходит за счет упрощенных методов производства.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — добавил глава концерна.

Паппергер подчеркнул разницу между массовым сбором устройств и разработкой сложных военных систем, которыми занимаются мировые гиганты оборонной индустрии.

Одним из ключевых аспектов интервью стала возможность интеграции украинских дронов в системы вооружения стран НАТО. По мнению Паппергера, несмотря на боевую эффективность, украинские производители столкнутся с непреодолимыми трудностями на западном рынке.

Глава Rheinmetall убежден, что Украина не сможет продавать свои дроны Альянсу из-за жесткой бюрократии и регуляторных норм. По его мнению, украинские компании не смогут получить необходимые лицензии, требующие западных стандартов и оборонных регуляторов.

Напомним, ранее телеканал Fox News оказался в центре скандала из-за использования видео с украинскими дронами-перехватчиками, ошибочно представившимися как американская разработка.

В сюжете о военной операции США в Иране были показаны кадры применения украинских беспилотников Sting, созданных компанией Дикие Шершни, которые используются для уничтожения российских дронов Shahed. При этом на видео был виден логотип украинского производителя.

Впоследствии ведущий телеканала признал ошибку и отметил высокий уровень украинских технологий, отметив эффективность, скорость и доступность этих дронов, а также подчеркнув их важную роль в современной войне.