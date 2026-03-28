"Домохозяйки" уничтожают танки: украинские производители ответили на критику немецкого Rheinmetall относительно дронов

Дроны / © Associated Press

Между представителями европейской оборонной индустрии и украинским сектором производства БПЛА возникла профессиональная дискуссия по определению инноваций в современной войне. Поводом послужили заявления председателя правления немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Журналист Саймон Шустер предоставил возможность прокомментировать эти заявления одному из ведущих производителей дронов в Украине — компании Skyfall.

В компании отметили, что эффективность средств на поле боя должна являться главным критерием оценки технологий.

«Если для уничтожения танков и артиллерии достаточно беспилотника, созданного украинскими „домохозяйками“, то, похоже, официально началась эра „домохозяек“», — ответили в компании Skyfall.

Что предшествовало

К слову, Армин Паппергер выразил сомнение в инновационности украинского сектора производства беспилотников и их способности конкурировать на рынках стран Альянса.

Во время разговора на заводе в Унтерлюссе Паппергер отметил, что рассматривает украинский опыт скорее как адаптацию существующих решений, а не технологический прорыв.

«Это просто игра с Лего. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва», — заявил он.

Глава концерна также подчеркнул, что украинские разработки нельзя сравнивать с технологиями ведущих оборонных компаний.

«Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — подчеркнул Паппергер.

Он также обратил внимание на подход к производству беспилотников в Украине, назвав его упрощенным.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — добавил он.

Паппергер подчеркнул разницу между массовой сборкой устройств и созданием сложных военных систем, а также выразил сомнение в возможности выхода украинских производителей на рынки НАТО из-за жестких регуляторных требований и сложности получения лицензий.

Разработка украинского вооружения — последние новости:

Напомним, в Украине продолжается разработка собственных баллистических ракет. По данным представителей оборонной отрасли, одной из таких разработок является ракета ФП-9, над которой работает украинская компания Fire Point.

Как сообщали разработчики, ракета имеет дальность полета около 800-850 километров и боевую часть массой до 850 кг. Такая дальность теоретически позволяет поражать цели на значительном расстоянии, в том числе в крупных российских городах.

В компании объясняют, что баллистические ракеты могут иметь преимущество над крылатыми ракетами или беспилотниками благодаря высокой скорости, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

По словам представителей разработчика, испытания ракеты необходимы для дальнейшей кодификации и возможного допуска к использованию и официальных закупок для нужд обороны.