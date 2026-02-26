Дрон на оптоволокне в Харькове: эксперт объяснил реальную угрозу для горожан (фото)

В Киевском районе Харькова зафиксировали FPV-дрон на оптоволоконном управлении

Реклама

В Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволоконном управлении. Беспилотник долетел до Киевского района города и попал в дерево. Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Известно, что такой случай является первым официально подтвержденным. До настоящего времени использование такой технологии против областного центра с начала полномасштабной войны не было зафиксировано.

Реклама

Чем особенный дрон на оптоволокне: технические характеристики

Главное отличие такого FPV — способ управления. Сигнал передается не радиоканалом, а через тонкий оптоволоконный кабель, тянущийся за дроном во время полета. Именно поэтому традиционные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), «глушащие» сигнал, в этом случае неэффективны.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов («Флэш») отметил, что появление таких дронов — это вызов, требующий других подходов к противодействию. По его словам, обнаружение с помощью радиоэлектронной разведки здесь не срабатывает. Потенциально помочь могут радиолокационные станции, однако при низком полете FPV и они не гарантируют результата. Также рассматривается возможность использования акустических систем обнаружения.

Можно ли «накрыть» город защитой

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что полностью закрыть миллионный город антидроновыми сетками физически невозможно. Такие инженерные решения применяют точечно — там, где уже зафиксированы атаки или нужно защитить важную гражданскую инфраструктуру.

По его словам, безопасность имеет приоритет над эстетикой, однако масштабы Харькова не позволяют создать сплошной «экран» над всей территорией.

Реклама

Насколько это опасно для Харькова

Эксперт Defence Express Иван Киричевский призывает не преувеличивать значение единичного инцидента. Хотя дальность полета оптоволоконного FPV может достигать примерно 40–50 километров — что сопоставимо с артиллерийскими системами — его боевая часть не может сравниться по мощности с тяжелой ствольной артиллерией.

Харьков в 2022 году пережил массированные артиллерийские удары с использованием систем большого калибра, и масштаб той угрозы был значительно выше. Поэтому говорить о кардинально новом уровне опасности сейчас нет оснований.

В то же время, сам факт появления такой технологии в небе над городом свидетельствует о поиске врагом новых способов обхода украинских систем защиты.

Станет ли это массовым явлением

На данный момент речь идет лишь об одном зафиксированном случае. Признаков системного или массового применения оптоволоконных FPV именно по Харькову пока нет. Однако в контексте войны полностью исключать повторение подобных атак нельзя.

Реклама

Что это значит для горожан

Оптоволоконный дрон сложнее обезвредить средствами РЭБ, но это не делает его «неуязвимым». Вопрос противодействия переходит в плоскость технологического развития — радаров, акустических сенсоров и комплексных систем обнаружения.

Таким образом, речь идет скорее об эволюции тактики, чем о качественно новом типе угрозы. Харьков уже сталкивался с гораздо более мощными ударами. Нынешний случай — сигнал об изменении инструментов войны, но не повод для паники.

Ранее говорилось, что вражеский FPV-дрон уничтожил микроавтобус, по которому он ударил в Запорожском районе.

в ночь на 26 февраля Харьков пережил одну из самых продолжительных комбинированных атак за последнее время. В течение почти двух часов враг истощал противовоздушную оборону десятками БпЛА, после чего нанес удары баллистическими ракетами «Искандер-М». В результате атаки ранения получили 10 человек в городе и еще четверо в пригороде.