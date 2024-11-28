Дроны для Украины, ЕС и НАТО: финский оборонный концерн сделал важное заявление

В Финляндии планируется построить завод, который будет производить воздушные, наземные и морские беспилотники. К производству привлекут украинские оборонные компании.

Финский оборонный концерн Summa Defense Ltd заявил о намерении построить в Финляндии завод, производящий дроны для нужд Украины и ЕС.

Об этом говорится в прессрелизе Summa Defense Ltd, опубликованном в четверг, 28 ноября.

Главная цель нового завода – быстро увеличить производственные мощности для дронов, которые нужны на фронте в Украине, а также наладить их серийное производство для нужд Европы и НАТО. Ожидается, что новый завод начнет серийное производство дронов уже в первом полугодии следующего года.

"Спрос на технологии и производственные мощности беспилотников высок. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и страны Европейского Союза и НАТО. Беспилотники станут постоянной частью общества, играя жизненно важную роль в обеспечении критически важных общественных функций в гражданских, оборонных и охранных секторах", – заметил генеральный директор Summa Defence Юсси Холопайнен.

Отмечается, что в концерне считают этот шаг "стратегической инвестицией". Под этот проект будет создана дочерняя компания Summa Drones Ltd, которая создаст совместное украинско-финское предприятие, но сохранит контрольный пакет акций.

Среди украинских компаний, принимающих участие в этом проекте, называют Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Уже известно, что новый завод будет производить не только БПЛА, но и наземные и морские беспилотники.

"Беспилотники, которые станут частью продуктового портфеля Summa Defence Group через совместное предприятие, уже продемонстрировали свою важность и стратегические возможности в Украине. Беспилотники играют ключевую роль в защите критически важной инфраструктуры и в чрезвычайных и спасательных операциях. Создание производства в Финляндии повышает безопасность поставок как в Украину, так и на международном уровне", – отметил Холопайнен.

Summa Defence подчеркнула, что стремится объединить участников сектора обороны и безопасности, которые вместе создадут сильную компанию, сфокусированную на технологиях двойного назначения, которые будут полезны не только военным, но и гражданскому и охранному секторам экономики.

Напомним, редактор Defense Express Олег Катков заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы нарастить производство беспилотников до 1,5 млн штук в год, в том числе необходимых на фронте fpv-дронов.

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