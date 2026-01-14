Михаил Федоров / © Getty Images

Силы обороны Украины в ближайшее время должны получить новые технологические средства, позволяющие существенно увеличить глубину поражения вражеских позиций. Речь идет о разработке и внедрении аналогов российского беспилотника «Молния», а также о массовом применении дронов с управлением через оптоволокно.

Об этом заявил Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде.

По словам чиновника, решение о необходимости срочного внедрения новых типов вооружения было принято на самом высоком уровне.

«Нам нужно срочно внедрить новые средства, в том числе дроны, позволяющие увеличить глубину поражения врага. Мы это решение уже приняли на позапрошлой Ставке и теперь воплощаем в жизнь. То есть аналоги российских 'Молний' должны появиться у нас, у нас есть большое количество производителей, которые это делают», — подчеркнул Федоров.

Кроме аналогов скоростных баражирующих боеприпасов, приоритетом становятся дроны на оптоволокне. Эта технология делает беспилотники невосприимчивыми к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) противника и обеспечивает идеальное качество картинки до момента удара.

Федоров назвал это «одной из ключевых задач», которая должна быть реализована в ближайшее время.

Федоров планирует изменить логистику: для чего это нужно

Отдельное внимание Федоров уделил проблеме неравномерного распределения дронов между боевыми подразделениями. Он заявил о намерении ввести гарантированный минимальный уровень обеспечения для каждой бригады.

Это критически важно для планирования боевых операций, ведь командиры должны быть уверены в наличии ресурсов на несколько месяцев вперед.

«Потому что сегодня 80% обеспечения получает определенное количество подразделений и нужно выровнять этот график, чтобы все наши подразделения, включая Силы территориальной обороны, имели достаточное количество дронов для работы на своем участке фронта», — пояснил Федоров.

Напомним, Украина впервые официально подтвердила разработчика крылатой ракеты «Паляница» — это Государственное киевское конструкторское бюро «Луч». Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе встречи с иностранными партнерами и представителями украинского ОПК.

Название ракеты публично прозвучало 24 августа 2024 года, а часть характеристик раскрыли в 2025-м на международной выставке MSPO в Польше. По известным данным, «Паляница» имеет дальность до 650 км, боевую часть весом 100 кг и оснащена комбинированной системой навигации, что обеспечивает высокую точность поражения целей.