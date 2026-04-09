Дроны за $500 меняют войну: Китай наладил массовое производство дешевого оружия
Дешевые дроны-камикадзе из Китая могут изменить правила войны — их стоимость в десятки раз ниже ракет.
Китай развернул производство дешевых дронов-камикадзе, которые уже называют мини-версиями "Шахедов". Стоимость одного такого беспилотника составляет менее 500 долларов, что может кардинально изменить подход к современной войне.
Об этом говорится в материале ZeroHedge.
Что известно о новых дронах
По данным открытых источников, новые беспилотники стоят около 3000 юаней (примерно 450 долларов) и имеют следующие характеристики:
дальность полета – 20–30 км;
скорость – до 200 км/ч;
возможность запуска вручную или с платформы;
запуск с грузовиков или контейнеров.
Производством занимается китайская компания FLYControl, работающая на базе гражданской дрон-индустрии.
Массовое производство и новые риски
Аналитики отмечают, что китайская промышленная база способна быстро масштабировать выпуск не только таких компактных дронов, но и больших ударных беспилотников, созданных на основе иранских и российских разработок. Их стоимость также остается относительно низкой – около 20 тысяч долларов.
Такие системы уже доказали свою эффективность в войнах последних лет, в частности, во время боевых действий между Украиной и Россией, а также в конфликтах на Ближнем Востоке.
Как это меняет войну
Ключевое преимущество новых дронов – их массовость и дешевизна. Они могут использоваться в «роях», перегружая системы противовоздушной обороны и нанося ущерб даже хорошо защищенным объектам.
Эксперты считают, что в ближайшие годы государства начнут копить такие беспилотники в больших количествах. Это уже изменяет экономику войны: использование дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов становится невыгодным.
Что дальше
На этом фоне ожидается активное развитие более дешевых систем противодействия дронам, а также беспилотников-перехватчиков.
Распространение таких технологий создает новые вызовы для безопасности как военных баз, так и гражданской инфраструктуры, включая электростанции, дата-центры и транспортные узлы.
Напомним, ранее Китай представил новое электромагнитное оружие, которое, по заявлениям разработчиков, способно производить до 2 000 выстрелов в минуту и работает почти бесшумно.