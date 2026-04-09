Дроны за $500 меняют войну: Китай наладил массовое производство дешевого оружия

Китай развернул производство дешевых дронов-камикадзе, которые уже называют мини-версиями "Шахедов". Стоимость одного такого беспилотника составляет менее 500 долларов, что может кардинально изменить подход к современной войне.

Об этом говорится в материале ZeroHedge.

Что известно о новых дронах

По данным открытых источников, новые беспилотники стоят около 3000 юаней (примерно 450 долларов) и имеют следующие характеристики:

дальность полета – 20–30 км;

скорость – до 200 км/ч;

возможность запуска вручную или с платформы;

запуск с грузовиков или контейнеров.

Производством занимается китайская компания FLYControl, работающая на базе гражданской дрон-индустрии.

Массовое производство и новые риски

Аналитики отмечают, что китайская промышленная база способна быстро масштабировать выпуск не только таких компактных дронов, но и больших ударных беспилотников, созданных на основе иранских и российских разработок. Их стоимость также остается относительно низкой – около 20 тысяч долларов.

Такие системы уже доказали свою эффективность в войнах последних лет, в частности, во время боевых действий между Украиной и Россией, а также в конфликтах на Ближнем Востоке.

Как это меняет войну

Ключевое преимущество новых дронов – их массовость и дешевизна. Они могут использоваться в «роях», перегружая системы противовоздушной обороны и нанося ущерб даже хорошо защищенным объектам.

Эксперты считают, что в ближайшие годы государства начнут копить такие беспилотники в больших количествах. Это уже изменяет экономику войны: использование дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов становится невыгодным.

Что дальше

На этом фоне ожидается активное развитие более дешевых систем противодействия дронам, а также беспилотников-перехватчиков.

Распространение таких технологий создает новые вызовы для безопасности как военных баз, так и гражданской инфраструктуры, включая электростанции, дата-центры и транспортные узлы.

Напомним, ранее Китай представил новое электромагнитное оружие, которое, по заявлениям разработчиков, способно производить до 2 000 выстрелов в минуту и работает почти бесшумно.