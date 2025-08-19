Два недостатка "Фламинго": эксперты сообщили, что делает новую ракету уязвимой

Анализ новой украинской ракеты от Defense Express / © Associated Press

Украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» имеет значительный потенциал, но и два критических недостатка.

Так оценили ракету военные эксперты портала Defense Express.

Ракета, при своей простоте конструкции, разрешающая массовое производство, имеет боевую часть весом 1000 кг и дальность полета 3000 км. Однако за эти преимущества, очевидно, приходится «платить».

Большие размеры и высокая заметность

Из-за отсутствия возможности сборки крыла и запуска с катапульты, а не из транспортно-пускового контейнера, ракета имеет большие габариты. Ее взлетный вес составляет 6 тонн, а размах крыльев — 6 метров.

Чем больше объект, тем легче его обнаружить, отмечают эксперты. Кроме того, для удешевления и упрощения производства «Фламинго» нет технологий, уменьшающих радиолокационную заметность. Хотя низкий полет может помочь избежать наземных радаров, для радаров истребителей ракета может оказаться легкой мишенью.

Зависимость от двигателя

Вторым потенциально проблемным местом является двигатель. Ввиду больших размеров ракеты он должен быть достаточно мощным. Defense Express предполагает, что «Фламинго» может использовать двигатель, подобный устанавливаемым на бизнес-джеты, однако с меньшими требованиями к надежности, поскольку он должен проработать всего несколько часов.

Шанс на успех

Эксперты считают, что успешное применение такой ракеты возможно благодаря острому дефициту средств ПВО у российских агрессоров, особенно на первом рубеже обороны. Именно это, по мнению аналитиков, позволяет медленным украинским дронам проникать глубоко на территорию России.

Напомним, уже в 2025 году обещают боевое применение украинской ракеты «Фламинго».

также военный эксперт Романенко объяснил, стоит ли надеяться, что это оружие станет «серебряным шаром» и сколько таких ракет нужно, чтобы нанести РФ урон.