Две страны Запада профинансируют производство оружия в Украине – Камышин

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия оборонной промышленностью Украины.

Об этом он сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть дополнительные незаконтрактированные возможности и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива, которую мы называем "Зброярі", и по этой инициативе уже две первые страны вызвались профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", – рассказал министр.

Он уточнил, что речь идет о производстве бронетехники и заканчивая системами беспилотных и летательных и наземных комплексов.

"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", - резюмировал Александр Камышин.

Напомним, генерал-лейтенант рассказал, как ATACMS повлияли на боевые действия.

Читайте также ведущие новости дня: