Двухпартийный законопроект в Сенате США должен ускорить передачу боеприпасов Украине

Конгресс США / © Associated Press

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В Сенате США зарегистрировали двухпартийный законопроект, предусматривающий упрощение процедур для более быстрого поставки Украине боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба сенатора Тима Кейна, информирует РБК-Украина.

Инициаторами законопроекта стали сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн и сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин. Документ получил название «Закон об ускорении европейских инвестиций в оборону Украины».

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Авторы законопроекта отмечают, что его принятие позволит обеспечить более стабильные и оперативные поставки крупных боеприпасных партий, необходимых Украине для противодействия российской агрессии.

Кроме того, документ призван привлечь европейских союзников к увеличению инвестиций в поддержку Украины и расширить производственные возможности оборонной промышленности США.

«Украинцы продемонстрировали невероятную устойчивость и способность к адаптации на поле боя, и я горжусь тем, что с начала войны США, НАТО и наши другие партнеры объединились, чтобы поддержать оборону Украины перед лицом жестокого вторжения Путина», — подчеркнул Кейн.

После этого сенатор пояснил, что предложенный механизм позволит более эффективно поддерживать Украину благодаря более тесному взаимодействию с союзниками и ускорению передачи необходимых боеприпасов.

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В свою очередь Джон Корнин заявил, что действующая система согласования экспорта вооружения слишком медленная, из-за чего задерживаются поставки, критически важные для украинских военных.

«Наш законопроект, основанный на здравом смысле, сократит бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс приобретения и передачи нашими союзниками определенных боеприпасов Украине», — добавил он.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон США о контроле за экспортом вооружений (AECA). В частности, предлагается ввести механизм предварительного одобрения закупки и передачи отдельных видов боеприпасов Украине странами НАТО и другими партнерами до 31 декабря 2030 г. с возможностью продления действия механизма до 2035 года.

Речь идет о таких видах вооружения:

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155-мм артиллерийские снаряды;

155-мм артиллерийские снаряды Excalibur с увеличенной дальностью;

боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS;

боеприпасы для управляемой реактивной системы залпового огня GMLRS

В то же время, документ сохраняет действующие требования по контролю за конечным использованием вооружения. Также Украина должна будет в письменном виде гарантировать, что не будет передавать эти боеприпасы третьим сторонам без согласия США.

Напомним, союзники по НАТО готовятся принять новые решения по долгосрочной поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что союзники НАТО намерены продемонстрировать единство перед лицом угроз и существенно усилить поддержку Украины.

Мы ранее информировали, что США впервые опробовали украинские беспилотные надводные аппараты класса Magura в Индо-Тихоокеанском регионе.

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