Резкое падение эффективности ПВО в отношении баллистических ракет

Противник внес программные коррекции в свои баллистические ракеты (в частности, модификации ракет типа Искандер-М и Кинжал), которые позволяют им выполнять маневры на финальном участке маршрута. Это значительно усложняет сопровождение и перехват целей, даже для передовых западных систем.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», рассказал об этом в эфире телеканала «КИЕВ24».

«Модифицировали, произвели коррекцию программного обеспечения на этих ракетах. И это позволило на конечном этапе наведения маршрута на наши цели», — сказал он.

Он сообщил о критическом снижении эффективности украинской противовоздушной обороны в борьбе с баллистическими ракетами.

По его данным, есть существенное падение эффективности ПВО: показатель снижения баллистических ракет упал с около 42% до примерно 6%.

«По открытым данным, которые я использовал, я говорю о том, что эффективность снизилась с 42% до 6%. Мы помним, когда были, например, удары по Киеву, то уничтожали практически все баллистические цели. А Путин, потому что ему обещали, что эти ракеты „Искандер“ будут „неубиенными“, разработчиков этих ракет посадил заиграть», — сказал Романенко.

Игорь Романенко отметил настоятельную необходимость изучить эти враждебные изменения и адаптировать контрмеры. Он также добавил, что Украина уже передала собранную статистику и информацию компаниям-производителям систем ПВО для возможной корректировки программного обеспечения.

Напомним, Россия, вероятно, готовит долговременное военное противостояние, выходящее далеко за рамки текущей войны в Украине.

Москва планирует резко нарастить производство новейших танков Т-90М, создавая долгосрочную угрозу НАТО.

В то же время, военный аналитик Михаил Самусь отметил, что в 2026 году Россия может столкнуться с дефицитом личного состава.