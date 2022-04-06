Эффективность системы противовоздушной обороны, которая есть в Украине, резко возросла – советник главы МВД

Эффективность системы противовоздушной обороны, которая есть в Украине, резко возросла – советник главы МВД

В Украину продолжают поставлять вооружение.

Эффективность системы противовоздушной обороны, которая есть в Украине, резко возросла. ПВО продолжает создавать многие проблемы для российских воздушных и ракетных операций, сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

В Украину также продолжают поставлять вооружение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, еще во второй день войны президент РФ говорил, что украинское ПВО подавили и в Украине нет авиации, нет вертолетов. Он тогда ошибался.

"Пока что мы каждый день сбиваем по несколько ракет говорит о том, что России никак не удается дожать наше ПВО", — отметил Денисенко.

Он также добавил, что надеется, что россиянам не удастся этого сделать. В Украину партнеры продолжают снабжать оружием, чтобы мы могли защититься.

Как сообщалось, во Львовской области сбили две российские крылатые ракеты: целями были гражданские объекты. Истребители оккупантов страны-агрессорки России с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины в конце минувших суток, 5 апреля. Обломки ракеты упали в окрестностях Радехова. Жертв и пострадавших нет

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