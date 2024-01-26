Экс-глава Google настаивает на развертывании в Украине дронов-камикадзе на основе ИИ – СМИ

Технология распознавания целей, основанная на искусственном интеллекте, позволяет наносить удары в тылу противника даже без помощи GPS.

Последним проектом бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта являются дроны White Stork на базе искусственного интеллекта, которые могут действовать на передовой в Украине.

Об этом пишет The Messenger Business.

Согласно отчету в Forbes, основанный Шмидтом стартап White Stork ("Белый аист") будет массово производить дешевые, потенциально одноразовые дроны-камикадзе, использующие искусственный интеллект для визуального нацеливания. Эти дроны могут работать даже при помехах для GPS, устраняющие возможности для связи. Дроны также несут небольшое количество взрывчатки.

Проект, названный в честь национальной птицы Украины, подал документы о регистрации бизнеса в августе 2023 года с помощью ряда ООО. Подробностей немного, но известно, что одним из сотрудников является Себастьян Тран – соучредитель лаборатории лунных снимков Google.

Шмидт призвал предоставить больше беспилотников для войны в Украине с момента подачи документов на "Белый аист". В комментарии для Wall Street Journal в июле 2023 года Шмидт написал, что за несколько месяцев обучения солдаты могут управлять беспилотниками, летающими настолько быстро, что их почти невозможно сбить. Но даже если эти дроны сбивают или они взрываются, каждый БПЛА стоит всего около 400 дол.

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Накануне Шмидт написал еще одну статью для Foreign Affairs под названием "Украина проигрывает войну беспилотников". В материале он утверждает, что Украина и ее союзники должны "инвестировать в разработку и масштабирование технологий, которые могут противостоять новым грозным беспилотникам России".

Экс-директор Google также написал, что в 2024 году Украине понадобится минимум 2 млн беспилотников, и только половина из них будет внутреннего производства. Ни в одной статье не упоминается "Белый аист".

Отмечается, что представитель Шмидта отклонил запрос издания о комментарии. Также не удалось получить комментарий с Траном.

Напомним, в начале января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине в 2024 году может быть произведено даже более миллиона дронов.

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