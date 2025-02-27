Эксперт Defense Express объяснил, будут ли изменения в поставках американского оружия в Украину

Соединенные Штаты продолжают поставки оружия для Сил обороны Украины, но в будущем можно ожидать некоторых изменений в данной сфере.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он отметил, что судя по заявлениям военной поставки оружия от США продолжается.

"Это стало возможным благодаря тому, что администрация Байдена сделала все возможное. Она приняла соответствующие решения, оплатив все поставки как в рамках президентского изъятия из арсеналов США, так и услуги американским компаниям по изготовлению различных видов вооружений и боеприпасов к ним. Это коммерческие контракты В 2027 году, в частности, это касается поставок систем Patriot и ракет в них, а также других контрактов, выполняемых компаниями, получившими оплату из американского бюджета», – пояснил Рябых.

Эксперт отметил, что определенные изменения в военной вертикали поставок могут измениться, поскольку глава Объединенного комитета начальников штабов был изменен после того, как он уверенно заявил, что помощь Украине неизменно продолжается.

"Поэтому не исключаю, что определенные изменения могут быть в будущем, и на это может повлиять действующая администрация США. На фоне этого есть надежда, что наши европейские партнеры понимают ситуацию и принимают еще больше решений по поддержке Украины, а также наращивание собственных возможностей — как в производстве вооружений и боеприпасов. в поддержку Украины", — подчеркнул Рябых.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Европы в дальнейшем будут в значительной степени отвечать за оказание помощи Украине для защиты от российских агрессоров, в том числе это касается средств противовоздушной обороны.

Мы ранее информировали, что эксперт Defense Express объяснил, почему Трамп не может остановить поставки оружия в Украину.

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