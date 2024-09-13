Эксперт Defense Express оценил возможную передачу Украине крылатых ракет AGM-158А

Украину может получить от Соединенных Штатов ракеты AGM-158 JASSM, которые можно устанавливать на истребителе F-16. Это означает, что теперь это будут не только средства противовоздушной обороны, но и средства для ударов по противнику.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если дадут разрешение на применение их по территории РФ, будет отлично. Надо дождаться, какой именно вариант ракет нам предоставят. Есть разные конфигурации по дальности. У американцев базовый вариант это AGM-158A на дальность 370 км. В теории, это уже неплохо для" ударов по аэродромам в 200-километровой зоне от государственной границы. Такие ракеты нам нужны на вчера и побольше", — отметил он.

Киричевский заявил, что Соединенные Штаты могут производить 45 ракет такого типа в месяц.

"Нужно дождаться официального объявления и конкретного указания. Потому что даже если отталкиваться от такого условно умеренно-пессимистического варианта, который дадут AGM-158A, это все равно 370 км для удара по противнику, что является очень хорошей новостью. Если же дадут новейшие JASSM- ER с дальностью до 900 км, можно будет мечтать об ударах по аэродромам стратегической авиации РФ. Но до этого нужно дождаться, чтобы нам эти ракеты предоставили», — отметил военный эксперт.

Кричевский отметил, что объявление о перспективе передачи AGM-158 JASSM выглядит более обнадеживающим и заметным, чем заявления британских СМИ о том, что Лондон позволит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России.

"По The Guardian и ракетам Storm Shadow, британские журналисты признали, что это лишь их размышления вслух на основе общения с инсайдерами. То есть, относительно вероятности разрешения на удары по территории РФ, это как в анекдоте о динозавре: 50% вероятности, что можно встретить, 50% — что нет. Однако объявление о перспективе передачи AGM-158 JASSM выглядит более обнадеживающе", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, что делать, если США не разрешают бить по РФ ракетами ATACMS.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт ответил, каким может быть разрешение на использование дальнобойного оружия.

Читайте также: