- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт назвал главные цели для украинских ракет в РФ: подробности
Эксперт назвал, какие цели являются важнейшими для подрыва военного потенциала Кремля.
Украина имеет достаточно целей на территории России для ответных мощных ударов — от центров принятия решений до военных заводов и нефтегазовой инфраструктуры.
Об этом рассказал эксперт оборонной отрасли Валерий Боровик в эфире «Киев24».
По словам эксперта, выбор целей для украинского дальнобойного оружия на территории РФ достаточно широк. Приоритетны подрывающие военный потенциал агрессора.
Среди ключевых целей эксперт назвал:
Центры принятия решений;
Места сосредоточения войск;
Военные склады;
Нефтегазовая инфраструктура (как симметричный ответ на удары РФ по украинской энергетике);
Заводы по производству компонентов для ракет и дронов;
Средства запуска дальнобойного оружия (корабли, самолеты, вертолеты на аэродромах).
«То есть это уже Генштаб будет выбирать, куда применять», — отметил Боровик.
Эксперт отметил ключевое преимущество использования Украиной оружия собственного производства для ударов по территории России. В отличие от западных вооружений применение отечественных ракет не требует согласования целей с союзниками.
«Очень важно, что в этом плане у нас нет необходимости согласовывать цели с партнерами, которые предоставляют нам оружие. То есть, это наше собственное применение, наши собственные возможности», — подчеркнул он.
Валерий Боровик добавил, что после того, как украинское дальнобойное оружие хорошо проявит себя на поле боя, следующим логическим шагом должно стать серьезное масштабирование его производства. По его словам, в этот процесс следует привлекать и международных партнеров Украины.
Напомним, немецкое издание Welt сообщило о первом применении Украиной новых отечественных крылатых ракет «Фламинго» для удара по базе ФСБ в оккупированном Крыму.
По данным аналитиков, главной особенностью этого оружия является то, что его неидеальная точность компенсируется огромной разрушительной мощностью — ракеты покидают кратеры до 15 метров в диаметре. Считается, что появление Фламинго является новым рычагом давления на Кремль и дает Украине возможность поражать чувствительные цели, в частности военные заводы, в глубоком тылу РФ.