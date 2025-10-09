Эксперт назвал главные цели для украинских ракет в РФ: подробности

Украинская ракета "Фламинго" / © Associated Press

Украина имеет достаточно целей на территории России для ответных мощных ударов — от центров принятия решений до военных заводов и нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом рассказал эксперт оборонной отрасли Валерий Боровик в эфире «Киев24».

По словам эксперта, выбор целей для украинского дальнобойного оружия на территории РФ достаточно широк. Приоритетны подрывающие военный потенциал агрессора.

Среди ключевых целей эксперт назвал:

Центры принятия решений;

Места сосредоточения войск;

Военные склады;

Нефтегазовая инфраструктура (как симметричный ответ на удары РФ по украинской энергетике);

Заводы по производству компонентов для ракет и дронов;

Средства запуска дальнобойного оружия (корабли, самолеты, вертолеты на аэродромах).

«То есть это уже Генштаб будет выбирать, куда применять», — отметил Боровик.

Эксперт отметил ключевое преимущество использования Украиной оружия собственного производства для ударов по территории России. В отличие от западных вооружений применение отечественных ракет не требует согласования целей с союзниками.

«Очень важно, что в этом плане у нас нет необходимости согласовывать цели с партнерами, которые предоставляют нам оружие. То есть, это наше собственное применение, наши собственные возможности», — подчеркнул он.

Валерий Боровик добавил, что после того, как украинское дальнобойное оружие хорошо проявит себя на поле боя, следующим логическим шагом должно стать серьезное масштабирование его производства. По его словам, в этот процесс следует привлекать и международных партнеров Украины.

Напомним, немецкое издание Welt сообщило о первом применении Украиной новых отечественных крылатых ракет «Фламинго» для удара по базе ФСБ в оккупированном Крыму.

По данным аналитиков, главной особенностью этого оружия является то, что его неидеальная точность компенсируется огромной разрушительной мощностью — ракеты покидают кратеры до 15 метров в диаметре. Считается, что появление Фламинго является новым рычагом давления на Кремль и дает Украине возможность поражать чувствительные цели, в частности военные заводы, в глубоком тылу РФ.