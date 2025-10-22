Эксперт назвал оружие, которое станет козырем на переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Уже испытанные Украиной дальнобойные системы Storm Shadow, ATACMS и JASSM для F-16 могут создать 300-километровую зону поражения вокруг линии фронта. Это станет важным козырем на переговорах с государством-агрессором.

Такое мнение высказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала.

По его словам, создание такой зоны поражения ударными средствами от партнеров кардинально изменит баланс сил.

«Сейчас я не говорю о Taurus или других системах, которые возможно есть в мире. Мы говорим о том вооружении, которое уже эксплуатируется Силами обороны Украины», — отметил Храпчинский, назвав Storm Shadow, ATACMS и JASSM для F-16.

Эксперт пояснил, что, когда Путин сможет использовать только один аэродром вместо девяти и 10 самолетов Су-34 вместо 300, переговорная позиция Украины существенно усилится.

При этом он добавил, что нужно очень тщательно оценивать всю ситуацию, поскольку фокус внимания постоянно меняется в зависимости от актуальной угрозы.

«Безусловно, есть положительные моменты от применения точечных ударов по нефтяной отрасли, но это должно быть постоянным ежедневным элементом работы. Мы должны держать в фокусе все важные направления и точечно по ним отрабатывать», — подчеркнул Храпчинский.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что Украина в ближайшее время не получит ракеты большой дальности Tomahawk.