Эксперт об изменении ядерной доктрины РФ: бряцают активно, а с носителями проблемы

В России ограничены возможности применения ядерного оружия, поры активное бряцание им.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"В апреле 2022 года я находился на Яворовском полигоне. Тогда мы все ожидали и была оперативная информация о том, что РФ готовит удар по этому полигону тактическим ядерным оружием. Этого не произошло, как и не произошло до сих пор. Это не произойдет даже после изменения доктрины ядерного сдерживания в России", – считает Селезнев.

Он подчеркнул, что у России достаточно ограничены возможности применять ядерное оружие.

"Я убежден, что Россия не применит ядерное оружие любого типа. Чем они могут ударить? Ракетой "Сармат", совершившей один единственный запуск в рамках исследований? Хотя эту ракету они уже поставили на боевое дежурство. Может ли они будут использовать ракеты" типа ракет "Воевода"? Кстати, эти ракеты являются украинской разработкой и долгое время обслуживались специалистами из Украины. Россияне могут мечтать обо всем, что угодно. добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Жорин объяснил, почему россияне постоянно прибегают к ядерному шантажу.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ОПУ отреагировали на очередной ядерный шантаж РФ: "Это не сработает".

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