Эксперт объяснил, как искусственный интеллект поможет сбивать вражеские дроны и в чем есть проблема

Беспилотник Shahed

Искусственный интеллект в дронах-перехватчиках поможет одному оператору управлять роем беспилотников.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

«Мы, на мой взгляд, по отдельным направлениям выигрываем именно в том, что находим новации и реализуем их. А проигрываем там, где это касается масштабирования», — сказал Романенко, объяснив причины нехватки масштабов в производстве и мобилизации ресурсов.

Он добавил, что россияне давно перевели экономику на военный лад, а в Украине до сих пор не введен ряд необходимых шагов — в частности, законодательства о трудовом фронте, что затрудняет вовлечение молодежи в оборонные и производственные процессы.

«И больше, с этого фронта они по известному законодательству сбежали — за два месяца более 100 тыс., причем в том числе из предприятий оборонно-промышленного комплекса», — уточнил генерал.

По мнению Романенко, поэтому в Украине не хватает масштабов производства.

«Если мы вышли сейчас на дроны-перехватчики около 150 штук в сутки — на таком уровне вопрос не решить», — отметил он.

Романенко подчеркнул, что нужно не только большое количество перехватчиков, но и комплексная система: традиционные зенитно-артиллерийские и зенитно-ракетные комплексы, системы РЭП и авиация. Потенциал всех этих частей совместно может дать действенный итог.

О роли ИИ в управлении роем он объяснил подробнее: «Нужно понимать, что там, где не заведен еще искусственный интеллект на какие-то конкретные такие дроны, нужно на каждый дрон иметь своего оператора», — сказал генерал.

Он добавил простой пример: «Если, условно говоря, мы выпустили 1000 дронов, значит, надо, чтобы к ним было 1000 операторов соответствующим образом подготовленных».

«Изменить эту ситуацию можно с тем, чтобы в этих технологиях участвовал искусственный интеллект, позволяющий одному оператору управлять роем», — продолжил он.

По его словам, наиболее сложный этап операторской работы — обнаружение вражеского объекта и наведение нашего дрона.

«В 100–200 м, если воплощен искусственный интеллект, он бы перехватывал управление и дальше приводился самостоятельно. Это тоже снижает уровень подготовки нашего оператора. Это все на перспективу», — подытожил Романенко.

Генерал подчеркнул необходимость наращивания производства и технической базы.

«Это трудная и большая работа предыдущая. Она проводится, но если у нас за сутки летят около полутысячи дронов, значит, перехватчиков есть 150, и надо учитывать, что дальность их действия в районе, где они стартуют, — около 3 км. То есть, этот район можно обходить, они могут защищать объект в таком радиусе. Чтобы эффективно себя проявили, нужно не на тысячу вражеских дронов иметь свои тысячи, а на тысячу вражеских — несколько тысяч перехватчиков. Вот такие масштабы и такие задачи стоят перед нашей промышленностью как государственной, так и частной», — констатировал Романенко.

