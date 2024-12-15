Эксперт объяснил, почему США пока не могут организовать для Украины ленд-лиз

В интересах ЕС и Украины реализовывать такой формат ленд-лиза именно с европейцами.

Для Украины и Евросоюза выгодно организовать ленд-лиз именно европейский, потому что Брюсселю нужен новый оборонно-промышленный комплекс в Европе, а Киеву много оружия на фронте.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

Он заявил, что администрации Джо Байдена и Дональда Трампа не способны на реализацию программы ленд-лиза.

"Скорее всего, в интересах ЕС и Украины реализовывать такой формат ленд-лиза именно с европейцами. Потому что, с одной стороны, Европе нужен новый оборонно-промышленный комплекс (ОПК), а Украине необходимо сегодня большое количество оружия. Поэтому общие подходы, интерес, разработки могли бы дать возможность Европе построить современный ОПК, а Украине получить необходимое количество оружия", — отметил политик.

Он заявил, что ленд-лиз, бывший во времена Второй мировой войны, был реализован только благодаря концепции государственно-монополистического капитализма, когда роль государства была достаточно серьезной.

"В нынешних условиях, а особенно при республиканской администрации Трампа, с моей точки зрения, здесь нельзя надеяться, однако могу и ошибаться. А ЕС после программ и концептуальных устоев, которые были представлены Урсулой фон дер Ляен (президент Еврокомиссии — ред.), бывшим премьер-министром Италии и бывшим руководителем Европейского центробанка Драги по конкурентоспособности Европы, предусматривалось усиление кооперации, унификация таможенно-тарифной налоговой политики, установление ОПК — это все увеличит экономическую мощь ЕС. с Европейским Союзом и НАТО", — резюмировал Роман Бессмертный.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Франции ответил, продолжит ли страна поставки Украине дальнобойных ракет SCALP.

Кроме того, мы ранее информировали, что объем военной помощи от Байдена может оказаться меньше.

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