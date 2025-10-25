Эксперт раскрыл, чем на самом деле является ракета "Фламинго"

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сообщил, что дальнобойная украинская ракета «Фламинго» на самом деле является дроном с габаритами ракеты.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Киев24».

По словам эксперта, разработка настоящей новой ракеты длится не менее 8-10 лет, поэтому не случайно производители кодифицировали «Фламинго» кодифицировали как дрон.

«Это не совсем ракета. Она имеет габариты ракеты, а на самом деле это дрон. Потому что там есть крылья, которые неподвижны, там есть двигатель, который постоянно не прячется, не переставляется», — пояснил Криволап.

Он отметил, что этой «ракете» не нужны пусковые тубусы, а достаточно обычной рельсовой пусковой установки.

«Она достаточно простая, эффективная и дешевая. Поэтому скорее это действительно такой дрон. Ее надо еще довести до ума, доработать. В это надо вкладываться», — подчеркнул эксперт.

Зато, по словам Криволапа, ракета «Нептун» прошла типичный путь развития — от противокорабельной до дальнобойной.

«Очень много американского оружия так и производилось. Сначала была противокорабельная ракета, своя специфическая система наведения, которая позволяет этой ракете летать на очень малый высоте и поражать корабли», — отметил он.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Украина начала использовать ракеты FP-5 «Фламинго», которые имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.