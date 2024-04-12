Эксперт рассказал интересные детали о ракете Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС

Российские захватчики модернизировали ракету Х-59 и теперь она (Х-69) может угрожать даже центральным частям Украины.

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Об этом в эфире 1+1 заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"По всем оценкам, ракета Х-69 (это развитие ракеты Х-59) она не имела такой дальности, которая могла бы угрожать, например, центральной части Украины. Оказывается, что россиянам удалось модернизировать эту ракету, очень похожую визуально на ту же Storm Shadow или Taurus, которые россияне пытаются скопировать", – сказал эксперт.

Он отметил, что Х-69 это стелс-ракета, имеющая низкую контрастность в любом спектре.

"И вопрос возникает, как удалось россиянам зайти в центральную Украину, поразить ту цель, поскольку это вызывает тогда вопрос относительно той системы ПВО и ПРО, которую мы сейчас имеем. Дело в том, что это крылатая ракета, это не ракета баллистическая, о которой мы говорили, что только системы Patriot могут ее сбивать. Проблема здесь, видимо, в том, что ее трудно обнаруживать, не только сбить, потому что она достаточно медленная», — заявил Самусь.

Эксперт заявил, что это дозвуковая ракета, которую теоретически может собирать не только комплекс Patriot, но и другие системы, находящиеся на вооружении ВСУ.

"Но проблема в том, что россияне достаточно долго проводят разведку. Эти запуски ракет, запуски "шахедов" – очевидно, они вскрывают наше радиолокационное поле и таким образом добиваются того, что они могут проходить под прикрытием тех же ударов баллистическими ракетами, "шахедами" "Когда все это массово начинает работать, им удалось прорвать нашу ПВО. Это новая угроза, с которой нам нужно будет как-то считаться, и очевидно нам нужно говорить не только о Patriot сейчас, но и об усилении нашего радиолокационного поля", — сказал он.

При этом эксперт отметил, что это российское оружие может стать массовым.



"Проблема санкций. Я уверен, что там используются не российские высокотехнологичные комплектующие. Дело в том, что они производятся. Здесь нельзя сказать, что у них 100 и на этом заканчивается. Это зависит от того, как им удается обходить санкции и поставлять компоненты". То есть Х-59 выпускается массово и они используются постоянно из самолетов… Последняя конфигурация Х-59, которая в принципе потом и превратилась в Х-69, достигала 200 километров, 250, это считалось такой дальностью, которая является предельной. что она может лететь 350-400 и это открывает уже другие возможности попадания", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему Россия будет наращивать удары по энергетике.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трипольскую ТЭС атаковали ракеты Х-69.

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