Эксперт рассказал, в каких странах можно найти ЗРК Patriot для Украины

У стран Европы есть ограниченное количество батарей Patriot, но среди стран Ближнего Востока можно найти страну, которая могла бы передать Украине свою систему противовоздушной обороны.

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Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он заявил, что у Германии есть около 10 батарей Patriot и, возможно, еще некоторое количество на складах.

"Довольно логическую позицию транслирует украинское правительство: в странах есть Patriot. Например, у Германии как минимум может быть 10 Patriot PAC-3, возможно, есть еще определенное количество на складах в достаточно убитом состоянии, потому что их снимали с вооружения в течение 2000-х годов", а возможно и распродавали, то есть их судьба неизвестна", — заявил катком.

Он отметил, что это очень трудная задача, чтобы Украина получила 25 батарей Patriot, если потенциально весь западный мир имеет сотню таких систем.

"Пока США не выделяет помощь для Украины, поэтому из рассмотрения исключаем 60 батарей Patriot, которые есть в американском арсенале. А у европейских стран 35 таких батарей. Германия, которая является лидером коалиции в поиске ПВО, сразу сказала, что не будет легко найти Patriot для Украины", — сказал эксперт.

Он заявил, что возможно будут рассмотрены сложные пути с поисками различных комбинаций, когда кто-то даст одну пусковую, а кто-то – машину связи, кто-то передаст радиолокационную станцию.

Катков напомнил, что Германия обещала искать решение проблемы с ПВО также за пределами Европы, то есть в Азии и на Ближнем Востоке.

"В Азии имеется в виду Япония, недавно снявшая самоограничение по экспорту вооружения, поэтому может продавать ракеты производства Mitsubishi в США. Но пока Соединенные Штаты нам не дают помощь, то об этом можем забыть. Япония имеет 25 батарей Patriot. Тайвань точно не будет передавать". ЗРК, хотя там есть 7 Patriot, Южная Корея не передает вооружение в Украину, потому что рядом КНДР с постоянными своими испытаниями. Аравии их до 25. Саудовская Аравия может быть потенциальным донором, потому что она ориентирована на американское и европейское вооружение, по моему мнению, есть шанс", — сказал он.

Эксперт добавил, что ситуация также зависит от Соединенных Штатов, которые задерживают принятие решения о помощи Украине, а сама Европа может собрать в краткосрочной перспективе одну или две батареи Patriot.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия планирует передать Украине новейшее лазерное оружие, которое может усилить противовоздушную защиту.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия может захватить Часов Яр из-за нехватки ПВО в ВСУ.

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