Экспорт украинского вооружения может укрепить поддержку со стороны Европейского Союза, ведь достижения в оборонной сфере демонстрируют партнерам эффективность сотрудничества с Украиной .

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

«У меня нет обеспокоенности, что страны Европейского Союза не найдут для Украины 35 млрд евро на следующий год и немного дальше. Эта сумма для них не является неподъемной», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что успешный экспорт оружия способен усилить заинтересованность партнеров в поддержке нашего государства.

«Если мы сейчас успешно начнем экспортировать оружие, то это только усилит их интерес к нашей поддержке, потому что они, наконец, увидят реальную отдачу», — добавил Веселовский.

По его словам, украинская военно-техническая промышленность сейчас демонстрирует высокие результаты, опережая не только российскую военную машину, но и многие европейские страны.

«Если мы уже умеем, а это произошло, продавать оружие странам НАТО, если мы вместе с ними, несмотря на все сверхсекретные протоколы, совместно производим средства, наносящие ущерб РФ, — это значит, что нас допущено в храм их внутреннего доверия», — подытожил дипломат.

