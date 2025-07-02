Ермак прокомментировал информацию о прекращении США поставок вооружения

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак / © Getty Images

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о якобы прекращении поставок вооружения в Украину от США, в частности ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Комментарий по этому поводу Андрей Ермак опубликовал 2 июля.

«Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация», — сказал он.

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Напомним, ранее NBC News со ссылкой на двух представителей в Конгрессе и два источника, осведомленных о решении, а также пресс-секретарь Белого дома Анну Келли, сообщили о том, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники.

По словам Келли, это сделано потому, что США хотят «поставить свои интересы во главу угла».

На фоне этой информации МИД вызвал представителя США на разговор о военной помощи. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал. что поставки продолжаются на сегодняшний день.

В Минобороны Украины заявили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из США не поступало.

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