ЕС одобрил совместные оборонные закупки: Гетманцев объяснил, почему это важно для Украины

Еврокомиссия впервые одобрила финансирование совместных оборонных закупок странами-членами ЕС. Для реализации пяти трансграничных проектов выделено 300 млн евро.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Благодаря совместным закупкам вооруженные силы стран-членов будут иметь улучшенную оперативную совместимость. Более четкие перспективы и большая предсказуемость, которые приходят с большими контрактами, будут укреплять европейскую промышленность и позволят ей адаптировать свои производственные мощности к оборонным потребностям Европы", — говорится в сообщении ЕК, опубликованном в четверг, 14 ноября.

Издание отмечает, что 20 европейских стран будут совместно закупать системы противовоздушной и противоракетной обороны, современные бронированные машины и боеприпасы. В частности, проект "Мистраль" предусматривает совместную закупку девятью странами систем ПВО малой дальности Mistral, а проект "JAMIE" – закупку систем ПВО среднего радиуса действия IRIS-T SLM шестью странами.

Еще один общий проект четырех стран направлен на закупку современных БМП для защищенной транспортировки войск. Два других проекта будут поддерживать совместную закупку разных типов артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Финансирование от Евросоюза лишь незначительно компенсирует расходы государств-членов на вооружение общей стоимостью более 11 млрд евро, но в Еврокомиссии отметили, что их решение "иллюстрирует высокую эффективность финансирования ЕС" и стимулирует оборонные инвестиции.

Почему решение ЕК важно для Украины

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что Украина будет иметь свою пользу от решения совместных оборонных закупок в ЕС.

"Во-первых, часть из приобретенных в рамках совместных закупок, в частности средства ПВО и боеприпасов, будут переданы Украине. Мы видим по размерам и наполнению последних пакетов военной помощи от союзников, что возможности передачи нам оружия, военной техники и боеприпасов за счет складских запасов подходят к концу. Поэтому важно как можно раньше организовать изготовление нового оружия и военной техники – до того момента, как склады перестанут быть источником нашей поддержки", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что процесс предоставления военной помощи Украине "достаточно сложен и не без преград на пути". Яркой иллюстрацией этому стала инициатива о "миллионе снарядов", которую ЕС планировал реализовать до весны 2024 года.

"Во-вторых, это еще один серьезный сигнал относительно коренного изменения отношения ЕС к вопросам обороны и оборонной промышленности. Европейский Союз, десятилетиями позиционировавший себя как экономическое и политическое объединение, целиком полагаясь в вопросах обороны на НАТО, начал все активнее делать шаги для укрепления себя и в плане последнего", – добавил Гетманцев.

Он напомнил, что ЕС даже ввел должность комиссара, который будет заниматься и отвечать за вопросы обороны, что является "историческим изменением политики" в этом направлении.

"Европейский ОПК благодаря программам совместных закупок должен почувствовать второе дыхание после десятилетий упадка, когда приобретение 10-20 танков или 1-2 систем ПВО считалось серьезным заказом. Совместные закупки позволят предприятиям ОПК получать большие заказы, составить как минимум среднесрочное понимание своей производственной политики и развития, планировать инвестиции в расширение своих возможностей", – объяснил глава комитета ВР.

Он также добавил, что Украина получила заверения руководства Еврокомиссии, что Европа будет рассматривать украинский ОПК как неотделимую часть своей оборонной промышленности.

"Поэтому нам активнее следует расширять сотрудничество с ведущими компаниями государств, которые являются нашими союзниками во время продолжающейся войны, создавать совместные предприятия, привлекать финансирование для увеличения производства продукции на своих мощностях", — отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, в Украине уже создано пять совместных предприятий с западными производителями оружия, еще три — находятся "на финальной стадии" создания.

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