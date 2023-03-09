ЕС согласился продвигать совместную закупку оружия для помощи Украине

Боррель надеется, что план ЕС будет согласован на встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.

Страны Европейского Союза согласились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов, чтобы помочь Украине, но все еще предстоит решить, "как превратить это в реальность".

Об этом сообщает Reuters.

"В соответствии с планом, разработанным главой МИД ЕС Жозепом Борреллем, страны ЕС получат финансовые стимулы стоимостью 1 миллиард евро (1,06 миллиарда долларов), чтобы доставить больше своих артиллерийских снарядов в Киев, а еще 1 миллиард евро будет финансировать совместную закупку новых снарядов", – говорится в источнике.

Добавим, что кафиры бросают в бои под Бахмутом на Донетчине больше всего боеспособные подразделения. В частности, штурмовые отряды наемников ППК "Вагнера". Актуальность обороны города с каждым днем растет.

В то же время бойцы ВСУ отмечают, что Бахмут нельзя сдавать врагу.

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