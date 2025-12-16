Еще больше защиты неба: Берлин передал Украине дополнительные системы ПВО

Patriot / © Getty Images

Реклама

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине двух дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, которые пообещал Берлин еще в августе, а также девятой системы IRIS-T.

Об этом Писториус заявил во время открытия 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Укринформ".

По его словам, усиление украинского ПВО стало возможным, в частности, благодаря координации с норвежскими партнерами.

Реклама

Министр обороны ФРГ анонсировал, что уже в следующем году Германия передаст Украине значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих запасов для укрепления противовоздушной обороны.

Писториус также напомнил о финансовой поддержке в рамках механизма НАТО PURL: Германия профинансировала один полный пакет помощи на 500 млн. долларов США и дополнительно выделила еще 200 млн. долларов на закупку вооружения и боеприпасов со складов США. Он отдельно поблагодарил Норвегию, Нидерланды и Польшу за участие в координации этих решений.

Кроме того, глава оборонного ведомства ФРГ сообщил о реализации нового соглашения между Украиной и Германией в сфере оборонной промышленности. В ее рамках предусмотрено усиление сотрудничества между предприятиями двух стран, в том числе совместное производство дронов для нужд украинских сил обороны.

Ранее сообщалось, что Украина готовит открытие в Берлине одного из первых офисов, который будет сфокусирован на развитии сотрудничества с Германией в сфере оборонной промышленности. В частности, на экспорте оружия и реализации совместных производственных проектов.