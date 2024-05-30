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Еще одна страна ЕС не против, чтобы Украина била ее оружием по территории России

Еще одна страна ЕС не против, чтобы Украина била ее оружием по территории России

Глава МИД Чехии Ян Липовский / Фото: Associated Press

В Чехии заявили, что у нее "нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора".

Чехия не против того, чтобы Украина применяла переданные Прагой боеприпасы и оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липовский, сообщает DPA.

"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора", – сказал министр иностранных дел.

Он добавил, что речь идет и об "атаках, которые обязательно должны происходить на российской территории".

"Это правило для поставок, осуществляемых из Чехии", — отметил Липовский.

К слову, по информации The New York Times, президент США Джо Байден приближается к тому, чтобы разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.

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