Еще одна страна ЕС не против, чтобы Украина била ее оружием по территории России

В Чехии заявили, что у нее "нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора".

Чехия не против того, чтобы Украина применяла переданные Прагой боеприпасы и оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липовский, сообщает DPA.

"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора", – сказал министр иностранных дел.

Он добавил, что речь идет и об "атаках, которые обязательно должны происходить на российской территории".

"Это правило для поставок, осуществляемых из Чехии", — отметил Липовский.

К слову, по информации The New York Times, президент США Джо Байден приближается к тому, чтобы разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.

Читайте также: