Если РФ применит ядерное оружие против Украины, как будут действовать союзники: Жданов ответил

Ни одна европейская страна не захочет сегодня рискнуть и получить "ядерную свалку" в самом центре европейского континента.

Маловероятно, что Россия сможет применить ядерное оружие. Этот механизм очень сложен. Процедура в России будет проходить, как в мирное время – по всем инстанциям. Более того, США и Британия делали заявления о том, что будут пытаться нанести привентивный удар конвенционному оружию в случае попытки применения ядерного оружия со стороны РФ.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Отслеживаются места хранения ядерного оружия. Будет известно о попытках транспортировки ядерного оружия, особенно если мы говорим о тактическом. И будут приняты меры. Ни одна европейская страна не захочет сегодня рискнуть и получить "ядерную свалку" в самом центре европейского континента. Мы же географичны. и политическим центром Европы", – отметил эксперт.

Напомним, что угрозы главы России Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия не влияют на военную помощь для Украины от союзников.

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