Если Запад не увеличит поставки оружия Украине, ситуация усложнится – Данилов

Украина нуждается в еще большем количестве оружия для противостояния в войне России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина нуждается в еще большем количестве оружия для противостояния России и если Запад не увеличит поставки – ситуация усложнится.

Об этом он сказал в интервью телеканалу RTP.

"Ситуация на передовой очень сложная. С 24 февраля 2022 года она никогда не была легкой, и если кто-то считает, что передовая – это легко, это люди, не понимающие войны", — отметил Данилов.

Данилов также прокомментировал ситуацию с задержкой выделения помощи Украине в Конгрессе США. Секретарь СНБО отмечает, что "любая задержка, очевидно, влияет на ситуацию".

"Если нас спросят: Мы остановимся? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры понимают, что наша независимость под угрозой, а также образ, авторитет и единство всего Запада", – заявил он.

По словам Данилова, поставки оружия в Россию из Ирана и Северной Кореи привели к "некоторым изменениям" в ситуации на фронте.

"Нам нужно оружие, оружие, оружие", – подчеркнул он.

Напомним, Данилов объяснил, будет ли для Украины проблемой избрание президентом США Трампа.

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