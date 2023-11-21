Есть ли ракеты Taurus: Писториус объявил в Киеве о новом пакете военной помощи

В частности, Украина получит дополнительные системы ПВО, снаряды и мины.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил 21 ноября в Киеве о новом пакете помощи для Украины. В частности, в него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие.

Свое заявление Писториус сделал на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Новый пакет помощи от Германии

Глава Минобороны Германии сообщил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут:

четыре системы IRIS-T,

20 тыс. снарядов 155-мм калибра,

противотанковые мины,

другое вооружение.

"Это пятый такой пакет с прошлой зимы. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", – сказал Писториус.

На вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus министр лишь сказал, что "новой информации о Taurus нет".

Он добавил, что в 2024 году Германия планирует передать Украине 140 тыс. нарядов калибра 155 мм.

Напомним, в начале ноября Писториус заявлял, что ФРГ еще не определилась с вопросом, предоставлять ли Украине Taurus, сказав: "Не думаю, что ракеты станут геймченджером".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бундестаг призывает передать Украине дальнобойные ракеты Taurus!

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