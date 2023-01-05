Есть ли у России энергетическое оружие: Жданов ответил

Лазерная пушка, которую начали разрабатывать в РФ, также осталась "в зачаточном состоянии".

В России не ведут разработки энергетического оружия.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

"Я не знаю примеров, чтобы в России велись разработки энергетического оружия", — сказал он.

По его словам, в РФ не завершили также разработки лазерного оружия.

"Их лазерная пушка осталась "в зачаточном состоянии". На сегодняшний день даже США свернули программу лазерных пушек. Поэтому это что-то из области фантастики", — такое объяснение дал военный эксперт Олег Жданов в видеоблоге.

Эксперт обратил внимание на то, что металл и броня защищают даже от радиации, а электромагнитное излучение тем более не проходит через них.

Напомним, что есть информация, что временно оккупированный Крым и Беларусь рассматриваются Кремлем для организации провокаций.

Между тем, эксперты считают, что Россия стремится просто уничтожить Украину, чтобы заставить ее капитулировать.

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