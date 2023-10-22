"Есть три вида оружия, в которых Украина и Израиль одновременно нуждаются" — NYT

Есть три вида оружия, в поставках которого Украина и Израиль нуждаются в одинаково значительных объемах.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, речь идет прежде всего о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах. Израиль уже успел попросить обратно в США часть боеприпасов, ранее вывезенных для поставки Украине.

"Снаряды являются примером американского оружия, которое, по мнению официальных лиц и экспертов, нужно в обеих войнах, что может привести к тому, что США не смогут удовлетворять спрос. Это особенно актуально, если ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится месяцами", – пишет издание.

Еще один вид оружия – так называемые "умные бомбы", которые способны попадать в цель с большой точностью благодаря использованию системы GPS для отслеживания и поражения целей.

В США пообещали Украине поставки этих бомб в модификации, которые могут запускаться с земли. Пентагон приобрел более 34 000 таких бомб за последние шесть лет, что свидетельствует о том, что их, вероятно, получат обе страны.

Третий вид оружия, который нужен как Украине, так и Израилю – это ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

"Эти ракеты могут быть идеальными для городских боев в городе Газа: легкие, маленькие и очень портативные, Stinger запускаются с плечевой пусковой установки. Израиль и Украина имеют систему ПВО Patriot. Но Stinger намного дешевле ракет Patriot, что делает их более рентабельными для сбития. беспилотников и недорогих артиллерийских ракет ХАМАС», – отмечает NYT.

Напомним, Белый дом направит запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

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