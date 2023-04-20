Эстония высылает в Украину артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм

Эти снаряды являются вкладом Эстонии в инициированное соглашение Европейского Союза о совместном отправлении миллиона снарядов в Украину.

На первом заседании Кабинета министров правительство Эстонии поддержало решение министра обороны Ханно Певкура доставить в Украину необходимые артиллерийские боеприпасы, являющиеся частью инициированного Эстонией соглашения Европейского Союза об отправке миллиона снарядов.

Об этом говорится в ERR.

Более того, Эстония передает Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится в пятницу, 21 апреля.

"Завтра в Рамштайне я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", — сказал Певкур.

В то же время, издание сообщает, что страны Евросоюза до сих пор не смогли договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины. Суть спора состоит в том, должны ли поступать заказы только компаниям экономического блока.

Лидеры стран Европейского Союза утвердили принципы коллективной схемы закупок.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, спор означает, что стороны могут не добиться согласия до встречи министров иностранных дел в понедельник, 24 апреля.

"То, что в Европе удалось согласовать инициативу Эстонии передать Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, это само по себе большое достижение", – отметил Цахно.

Цахкна напомнил о встрече министров иностранных дел европейских стран.

"Эстония поднимает вопрос о движении вперед с процессом закупок, и таким же образом мы должны поощрять сами страны-члены делать больше, чтобы украинцы получили эти снаряды. Очень важно, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии", – сказал Цахкна.

По информации страны-союзницы, Украина ежемесячно использует около 60-210 тыс. артиллерийских снарядов, а РФ – 600-1,8 миллиона снарядов ежемесячно.

Источник напоминает, чтобы компенсировать критический дефицит мощностей Украины, Эстония предложила странам-членам Европейского Союза на состоявшемся в феврале Европейском совете совместно приобрести по меньшей мере один миллион снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

На состоявшейся 20 марта встрече министров обороны и иностранных дел Европейского Союза они договорились о совместной цели доставить в Украину миллион единиц артиллерии в течение 12 месяцев, то есть до 20 марта 2024 года. Эту цель подтвердили главы государств и правительств на Европейском саммите 24 марта.

Напомним, Politico сообщило о спорах и торможении в ЕС. Члены Евросоюза столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить миллиард евро, зарезервированный для совместных контрактов.

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