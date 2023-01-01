"Это аномальное количество": Буданов сообщил, насколько Россия способна снабжать свою армию снарядами и оружием

Россия не просчитывала, что война будет длиться определенный срок и применили очень значительные объемы боеприпасов сразу.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время телемарафона.

По его словам, ближе к осени оккупанты поняли, что они не смогут снабжать свою армию снарядами и оружием долгий срок.

"Они начали ограничивать количество применяемых ежедневно боеприпасов. Сейчас количество упало до 19-20 тыс. в сутки, а начинали с 60 тыс. То есть упало в три раза", — отметил Буданов.

Он также сказал о паритетности по обеспечению оружием и боеприпасами.

"Мы как доставали эти боеприпасы для нас за границей и производили новые, так и будем, а Россия столкнется с проблемой, что все, на что они могут рассчитывать, это их остаток. До марта они дойдут до критического состояния. что они смогут достать за границей, ни на что не повлияет", — заявил он.

Буданов подчеркнул, что такие объемы производства боеприпасов не способны обеспечивать весь мир.

"Это аномальное количество", — добавил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

В то же время, экспредседатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что в ближайшее время не стоит надеяться на окончание ракетных атак РФ.

Ракетный террор Украины 31 декабря: что известно

Россияне в канун Нового года выпустили по Украине ориентировочно 20 ракет, из которых 12 удалось сбить. В Киеве оккупанты обстреляли обычную гостиницу и жилые дома.

ПВО в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе "Шахидов". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 13 дронов уничтожили 31 декабря 2022 года, а еще 32 уже в новом году. Именно эти дроны оккупанты запустили по Киеву в новогоднюю ночь.

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