Это будет «длинная рука» авиации: ОП рассказали, что Украина получит вместе с истребителями Gripen

Истребитель Gripen

Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Он заявил, что появление этих самолетов в ВСУ – это не просто очередное усиление авиации, а еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны.

«Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту – это будет „длинная рука“ нашей авиации, которая позволит отгонять носителей российских КАБ от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты», - отметил Палиса.

Он отметил, что истребитель Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника. Именно такая война сегодня идет в Украине.

«Появление шведских истребителей дает нам больше инструментов по борьбе с российской авиацией, ракетами, дронами и средствами поражения. Это значительное усиление способностей Воздушных сил и постепенное формирование той системы, которой мы ее представляем», — добавил Палиса.

Ранее сообщалось, что Швеция готовится передать Украине истребители Gripen JAS 39 C/D, а также обсуждает возможность дальнейшей продажи более современных самолетов JAS 39E .

Мы ранее информировали, что Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года .

