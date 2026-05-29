- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Это будет «длинная рука» авиации: ОП рассказали, что Украина получит вместе с истребителями Gripen
Появление этих самолетов в ВСУ – это не просто очередное усиление авиации.
Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.
Он заявил, что появление этих самолетов в ВСУ – это не просто очередное усиление авиации, а еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны.
«Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту – это будет „длинная рука“ нашей авиации, которая позволит отгонять носителей российских КАБ от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты», - отметил Палиса.
Он отметил, что истребитель Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника. Именно такая война сегодня идет в Украине.
«Появление шведских истребителей дает нам больше инструментов по борьбе с российской авиацией, ракетами, дронами и средствами поражения. Это значительное усиление способностей Воздушных сил и постепенное формирование той системы, которой мы ее представляем», — добавил Палиса.
Ранее сообщалось, что Швеция готовится передать Украине истребители Gripen JAS 39 C/D, а также обсуждает возможность дальнейшей продажи более современных самолетов JAS 39E .
Мы ранее информировали, что Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года .