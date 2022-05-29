"Это чушь": министр экономики Германии ответил на упреки в недостаточной помощи Украине

По словам Габека, Германия скоро поставит оружие Украине.

Несмотря на жесткую критику, министр экономики Германии Роберт Габек уверен, что его страна не может выполнить все пожелания Украины. Это, по его словам, создает определенное напряжение.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на комментарии Габека.

"Дело совсем не в том, что Германия ничего не снабжает или снабжает слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение. Это все ерунда. У нас есть хороший канцлер, и это Олаф Шольц. Мы очень хорошо сотрудничаем в правительстве. И я сосредоточенно работаю над задачами своего отдела", — отметил Габек.

В подтверждение своих слов Габек отметил, что в настоящее время украинские солдаты тренируются на Panzerhaubitze 2000.

"Это одно из самых современных артиллерийских орудий. Это требует учебы. Германия скоро поставит это оружие Украине", — добавил он.

По мнению министра экономики, подобные обвинения могут быть следствием того, что в последние годы Германия "слишком некритично относилась к российскому правительству".

"Германия построила "Северный поток — 2", несмотря на аннексию Крыма и игнорировала предупреждение восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", — пояснил Габек.

Напомним, Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить защитников Мариуполя.

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