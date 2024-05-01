Это дрон-мишень для ПВО: оператор БПЛА рассказал, как россияне проявляют позиции противовоздушной обороны (фото)

Россияне применяют дрон-мишень для ПВО Украины. Этот дрон дешевый, примитивный, массовый. Впоследствии его можно будет найти где угодно и все чаще.

Об этом сообщил оператор беспилотных систем и автор блога "Внешний пилот" в своем Х.

"Братья в руки не советую, потому что к ним могут прикрутить БЖД (боевая часть — ред.). Везти домой не советую, потому что могут прикрутить GPS-трекер. Лучше звоните в полицию и передавайте эти хлопоты им", — написал эксперт.

Российский дрон-мишень Фото: Внешний пилот

Со ссылкой на фото дрона специалисты также разобрали технические стороны вражеского устройства.

Российский дрон-мишень Фото: Внешний пилот

Планер дрона: технические характеристики

"Дрон-мишень представляет собой высокоплан с V-образным хвостовым оперением, которое размещено на хвостовой балке. В передней части беспилотника размещен двигатель внутреннего сгорания с двухлопастным винтом". говорят эксперты.

В центральной части планера находится аппаратный блок с полетным контроллером V5 и модулем приема GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Gallileo сигналов NEO3 PRO производства китайской компании CUAV.

За модулем приема сигналов систем глобального позиционирования размещается литий-полимерный аккумулятор емкостью 8 ампер-часов от китайской компании HRB.

Фото: Милитарный

Эксперты предполагают, что дрон разработал и производит московский "Центр автономных роботизированных систем", ранее демонстрировавший подобное устройство. Однако, отмечается, тогда модель была "среднепланом".

"Такие беспилотники – это серьезная проблема, которая не только может выявлять позиции украинской противовоздушной обороны, но и заставляет тратить дополнительное время на идентификацию и тратить дефицитный боезапас", – сообщают эксперты "Милитарного".

Напомним, 27 апреля состоялся очередной один массированный ракетный удар — 34 российские ракеты разных типов. Основной мишенью стала энергетика, разные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз.

Читайте также: