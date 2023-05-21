"Это — хороший полигон": полковник запаса ВСУ рассказал, как оккупанты попали в "капкан" в Бахмуте

Военный эксперт спрогнозировал, как будет происходить освобождения Бахмута.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российские оккупанты в Бахмуте попали в капкан.
Об этом он сказал в комментарии "24 канала".
Свитан считает, что ВСУ сейчас проводят операцию по полуокружению Бахмута, а потому террористы из ЧВК "Вагнер" хотят оттуда как можно скорее скрыться. Полковник запаса считает, что ВСУ будут проходить по высотам и освободят украинский город от российских оккупантов.
"Понимая, что из тех высот, которые в районе Бахмута, украинские войска будут возделывать город — как в тире, будут уничтожать россиян, Пригожин пытается медийно спасти свой побег" — считает Свитан.
Полковник запаса считает, что украинским военным сейчас нет смысла прорываться в город, который частично захватили россияне. Вместо этого уместнее будет его окружить.
"Это сейчас хороший полигон для их уничтожения с высот. Мы просто будем каждый день, как сейчас это происходит, по одной – две роты россиян без контактных боев уничтожать с помощью артиллерии", — сказал он.
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.
Также российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) не разделяет энтузиазма других кремлевских пропагандистов по поводу так называемого "взятия" Бахмута.
Президент США Джо Байден заявил, что российские кафиры во время штурма города-крепости Бахмута в Донецкой области потеряли более 100 тысяч человек.
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