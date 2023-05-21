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"Это — хороший полигон": полковник запаса ВСУ рассказал, как оккупанты попали в "капкан" в Бахмуте

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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"Это — хороший полигон": полковник запаса ВСУ рассказал, как оккупанты попали в "капкан" в Бахмуте

Военный эксперт рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Военный эксперт спрогнозировал, как будет происходить освобождения Бахмута.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российские оккупанты в Бахмуте попали в капкан.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Свитан считает, что ВСУ сейчас проводят операцию по полуокружению Бахмута, а потому террористы из ЧВК "Вагнер" хотят оттуда как можно скорее скрыться. Полковник запаса считает, что ВСУ будут проходить по высотам и освободят украинский город от российских оккупантов.

"Понимая, что из тех высот, которые в районе Бахмута, украинские войска будут возделывать город — как в тире, будут уничтожать россиян, Пригожин пытается медийно спасти свой побег" — считает Свитан.

Полковник запаса считает, что украинским военным сейчас нет смысла прорываться в город, который частично захватили россияне. Вместо этого уместнее будет его окружить.

"Это сейчас хороший полигон для их уничтожения с высот. Мы просто будем каждый день, как сейчас это происходит, по одной – две роты россиян без контактных боев уничтожать с помощью артиллерии", — сказал он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.

Также российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) не разделяет энтузиазма других кремлевских пропагандистов по поводу так называемого "взятия" Бахмута.

Президент США Джо Байден заявил, что российские кафиры во время штурма города-крепости Бахмута в Донецкой области потеряли более 100 тысяч человек.

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Дата публикации
Просмотры
4293
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