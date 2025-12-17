Это может стать ночным ужасом России: эксперт об украинской баллистике

Ракета / © Getty Images

Для того чтобы нанести российским захватчикам сокрушительные потери, Украина должна значительно нарастить производство собственных баллистических способностей.

Об этом в эфире Radio NV заявил Анатолий Храпчинский, бывший офицер Воздушных сил и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.

Эксперт подчеркнул, что обсуждение украинских ракетных программ должно быть максимально осторожным.

По его словам, Россия сейчас активно пытается вычислить расположение производственных мощностей Украины, чтобы нанести удары на опережение и уменьшить наш оборонный потенциал.

«На самом деле, лучше нам видеть результаты попаданий и не знать, что это было», — отметил Храпчинский, подчеркивая приоритетность секретности в условиях постоянного мониторинга со стороны врага.

Преимущества «Сапсана» над российским ПВО

Анатолий Храпчинский напомнил, что ракетный комплекс «Сапсан» является именно баллистическим вооружением. Такие цели чрезвычайно сложны для перехвата российскими системами противовоздушной обороны.

Развитие этого направления позволит украинским силам создавать условия, при которых Россия не может отражать атаки, что приведет к колоссальным потерям в живой силе и технике агрессора.

Главным вызовом для отечественного оборонно-промышленного комплекса остается количество единиц производимого оружия. Эксперт убежден: единичных пусков недостаточно для стратегического перелома.

«Разумеется, это хорошо, что мы выпускаем, но нужно масштабировать до возможности по крайней мере на 50% того, что имеет Россия», — подытожил Храпчинский.

Только при таком условии Украина сможет наносить системные и болезненные удары, которые заставят врага изменить тактику.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженеры 3-й штурмовой бригады совместно с компанией Omnitech создали уникальный дрон с искусственным интеллектом — «Паук Допхин», помогающий уничтожать врагов на расстоянии более 50 км.