Это не "Орешник": эксперт назвал самую опасную российскую ракету

В то же время, российские угрозы еще одним ударом ракетой "Орешник" – это просто попытка запугать.

На сегодняшний день самая страшная для Украины российская ракета – это не "Орешник" и даже не "Кинжал", а баллистическая ракета "Искандер".

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "24 Каналу".

Свитан считает, что угрозы России еще одним ударом баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни – просто попытка запугать общество и военно-политическое руководство государства.

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Эксперт объяснил, что президенту России Владимиру Путину немедленно нужно признание капитуляции Украины. И ради этого страна-агрессор пытается дожать украинцев и Запад террористическими способами.

"Независимо от того, разгоняет ли Путин очередную страшилку, в любой момент россияне могут нанести удар баллистикой. С этим типом ракет у нас большая проблема. Сейчас самая страшная для нас не ракета "Орешник" и даже не "Кинжал", ведь взлет МиГ-31 можно проследить, а "Искандер", долетающий за считанные минуты", – объяснил Свитан.

По его мнению, весь шум вокруг "Орешника" закручен под информационно-психологическую операцию Кремля. Ведь у РФ есть более десятка баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных, которые намного мощнее "Орешника". Например, "Воевода", "Рубеж", "Тополь-М", "Сармат".

Поэтому, отметил эксперт, угрозы повторного удара "Орешником" — сугубо ФСБшный подход, чтобы психологически дожать там, где Россия физически не может ничего сделать.

Напомним, накануне в России пригрозили, что могут снова ударить по Украине ракетой "Орешник" в отместку за новые украинские атаки ракетами ATACMS.

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