"Это новый тренд": Африка хочет разместить у себя производство украинского оружия — Кулеба

Кулеба подчеркнул, что спрос на продажу и производство оружия, производимого в Украине, будет очень высоким.

Африка заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории производство украинского оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе Форума оборонных индустрий.

По словам Кулеба, до начала полномасштабного вторжения РФ Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции.

"В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже послали, вам столько точно не нужно. Возможно, немного поделитесь с нами?". То есть там другое восприятие наших потребностей", — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что спрос на продажу и производство оружия, производимого в Украине, будет очень высоким.

Оружие для Украины

В Киеве 29 сентября прошел первый международный Форум оборонных индустрий (DFNC1), объединивший 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

Украина сможет начать производство собственных систем противовоздушной обороны, для этого к нам приедут соответствующие специалисты.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в третий раз побывал с визитом в США в этом году. По итогам ряда встреч, в частности с президентом Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином, удалось договориться о важной для Украины военной помощи.

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