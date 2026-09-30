«Это очень дорогое дело»: нардеп объяснил, почему Украине сложно защищаться от новых дронов РФ

Пусковая установка реактивных беспилотников / © Defence express

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Украина не успела подготовиться к появлению в России реактивных беспилотников, летающих на значительно большей высоте и скорости, чем обычные дроны.

Об этом заявил народный депутат от «Голоса» Сергей Рахманин в эфире радио NV.

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Он отметил, что украинская система противовоздушной обороны долгое время ориентировалась на борьбу с беспилотниками, которые двигаются медленнее и меньшей высоте.

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По словам Рахманина, «Герань-4» и «Герань-5» заходят в зону поражения украинского ПВО на высоте более 7 км. В то же время средства малой ПВО эффективно работали по целям на высоте до 5 км, в том числе по обычным дронам.

«Герань-4» и «Герань-5» залетают в зону действия украинского ПВО на высоте более 7 км, а малая ПВО Украины эффективно сбивала цели на высоте до 5 км — обычные дроны. Также новые дроны улетают со скоростью 450-600 км/ч, и украинские перехватчики их не догоняют. А дальше их сбивать уже либо очень дорого, либо ракет нет», — сказал он.

В чем проблема с перехватчиками

Рахманин отметил, что ключевая проблема состоит не только в создании эффективного реактивного перехватчика для таких целей.

По его словам, необходимо также масштабировать производство и сделать его экономически целесообразным, чтобы стоимость перехватчика была ниже цены цели.

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Нардеп утверждает, что сертифицированные модели такого типа стоят от 45 до 100 тысяч долларов, из-за чего их массовое применение очень дорого.

«Все (объекты в Украине — УНИАН) не будут уничтожены. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительна? Это будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», — заявил Рахманин.

Россия имеет большие возможности для производства

По словам политика, у России есть по меньшей мере два крупных предприятия, которые производят реактивные двигатели. Это, как отмечает Рахманин, позволяет РФ наращивать объемы их производства.

В Украине также есть возможности для изготовления реактивных двигателей для беспилотников, однако они меньше, поэтому увеличивать производство сложнее.

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Еще одним преимуществом России Рахманин назвал наличие масштабного канала снабжения крупных партий дронов из Китая.

«У нас такого безлимита нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Евгений Хмара посетил командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области и обсудил защиту столичного региона от новых атак РФ.

белорусский диктатор Александр Лукашенко и дальше готов предоставлять России территорию, логистику и инфраструктуру Беларуси для ударов по Украине, а потенциальные провокации могут затронуть и страны ЕС.

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