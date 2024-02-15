"Это значительно облегчит ситуацию для нас": Буданов назвал главный приоритет ближайшего месяца

Главнокомандующий Сырский сделал обстоятельный доклад. Со ссылкой на него глава ГУР МО заявил о приоритете №1 для армии.

Артсистемы и боеприпасы являются главным приоритетом для армии Украины в ближайший месяц. Они значительно облегчат ситуацию.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии для ICTV.

Со ссылкой на доклад главнокомандующего Буданов заявил об основных приоритетах обеспечения боеспособности ВСУ.

"Главнокомандующий Сырский сделал основательный доклад, где были определены основные приоритеты. Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы – это приоритет №1", – сказал Буданов.

По его словам, международные партнеры также озвучили, сколько и какая страна, а также в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать артсистемы и боеприпасы.

"Это значительно облегчит ситуацию для нас", — отметил глава ГУР МО.

Добавим, что ВСУ, вероятно, применили инновационное оружие Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Еще в январе 2024 года Пентагон подтвердил передачу Украине боеприпасов GLSDB.

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