Еврокомиссар призвал немедленно передать Украине боеприпасы со складов ЕС

Стране Евросоюза должны немедленно передать Украине боеприпасы из своих складов, особенно это касается снарядов калибра 155 мм.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком заявил еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон.

Также читайте Миллион боеприпасов для Украины за год: ЕС придется увеличить промышленные возможности для производства оружия

"Прежде всего, мы должны сказать всем странам ЕС, что пора отдать Украине те боеприпасы, которые они сейчас имеют на своих складах. Речь идет о калибре 155 мм, но также о 120 мм и других калибрах. Государства-члены накопили боеприпасы, и мы призываем их предоставить эти боеприпасы как можно скорее, очень важно сделать это немедленно", — подчеркнул Бретон.

Он отметил, что страны Европейского союза должны наращивать производство боеприпасов и усилия Польши в этом направлении. Завод Dezamet SA, на котором состоялась пресс-конференция, работает пять дней в неделю в три смены и производит боеприпасы, в том числе для Украины.

"Нам нужно увеличить наше производство, у нас есть соответствующий потенциал для этого, 11 государств-членов имеют такие заводы, которые могут участвовать в этой программе", — добавил Бретон.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин после года изнурительной войны признал, что его пугает поставка западного оружия Украине. Он заявил, что это "являет угрозу России".

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве намерены убедить партнеров ЕС закупить боеприпасы за пределами блока. Все потому, что Украине они уже необходимы, а в Европе их недостаточно.

Читайте также: