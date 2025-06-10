Еврокомиссар рассказал, сколько Украине необходимо дронов для надежной обороны фронта

FPV-дрон / © Defense Express

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Украине в 2025 году потребуется изготовить около четырех миллионов дронов для эффективного покрытия линии фронта.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Chatham House .

«На линии фронта протяженностью 1200 км около 80% попаданий приходится на дроны – обычный танк, входящий в зону поражения, выживает в среднем шесть минут. Но россияне также умеют использовать дроны, поэтому Украина подсчитала, что в этом году произведет четыре миллиона дронов для покрытия этой линии фронта», - отметил он.

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Кубилюс сравнил ситуацию в Украине с возможной потребностью стран ЕС и НАТО в случае нападения России.

«Я начал считать, сколько дронов понадобится государствам-членам ЕС или НАТО в случае атаки России Литва, моя страна, имеет 200 км границы с Калининградом и 700 км с Беларусью – нам понадобится около трех миллионов дронов в год», – заявил еврокомиссар.

По его словам, дроны нужно регулярно обновлять примерно каждые несколько месяцев. Он отметил, что традиционная модель оборонной промышленности, опирающаяся на долгосрочные контракты, не способна ответить на вызовы новой войны.

«Это вызов, который мы обсуждаем с НАТО — как измениться цели возможностей в новых условиях», — добавил Кубилюс.

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Он также передал совет от украинских специалистов: формировать команды инженеров, операторов и цифровых специалистов, хранить запасы компонентов, но не производить дроны впрок, ведь ситуация на фронте меняется и потребности могут быть другими.

Еврокомиссар обратил внимание и на еще одну особенность украинской системы – бонусы для операторов дронов за уничтоженные цели.

«Уничтожение дорогой российской системы дает 200 баллов, тогда как при попадании в солдата всего шесть. Операторы соперничают между собой, а победители получают лучшие дроны», — рассказал он.

«Речь идет не только о дронах, а о совсем другом подходе к ведению обороны», — подытожил Андрюс Кубилюс.

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Ранее сообщалось, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники в Украине .

Мы ранее информировали, что Украина получит от Британии и Норвегии сотни тысяч FPV-дронов .