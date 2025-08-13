Европа готовится к войне: оборонные заводы расширяются безумными темпами

В Европе быстро расширяется производство оружия

Европейские оборонные заводы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, строительство новых заводов охватывает более 7 миллионов квадратных метров. Это свидетельствует о перевооружении в исторических масштабах.

Об этом пишет Financial Times.

Европа готовится к войне

Масштабное строительство на оборонных предприятиях началось после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что подтверждает анализ издания, основанный на данных радарных спутников.

По этим данным, долгожданное возрождение европейской обороны, подкрепленное государственными субсидиями, уже воплощается не только в политических заявлениях, но и реальных проектах. Анализ, охвативший 150 объектов 37 компаний, зафиксировал изменения на поверхности, свидетельствующие о расширении или строительных работах примерно на трети исследованных объектов.

Масштаб и размах выявленных работ свидетельствует об изменении поколений в перевооружении, поскольку Европа переходит от «своевременного производства» к созданию промышленной базы, готовой к ведению длительной войны.

«Это глубокие и структурные изменения, трансформирующие оборонную промышленность в средне- и долгосрочной перспективе. Как только вы начинаете массовое производство снарядов, металлы и взрывчатка начинают поступать, что снижает стоимость и сложность производства ракет», – отметил Уильям Альберке, старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор по контролю над вооружениями НАТО.

Среди объектов с наибольшим расширением – совместный проект немецкого гиганта Rheinmetall и венгерской компании N7 Holding, строящих крупный завод по производству боеприпасов и взрывчатки. Первый завод был завершен в июле 2024 года. Предприятие производит 30-мм боеприпасы и планирует производить 155-мм артиллерийские снаряды.

Европейские программы и финансирование

Анализ также охватил 88 объектов, участвующих в программе ЕС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в которую уже было инвестировано полмиллиарда евро. Данные показывают, что компании с финансированием от ASAP расширяются быстрее других. В частности, на 20 объектах с финансированием от ASAP заметны значительные строительные работы, включая строительство новых заводов.

Комиссар ЕС по обороне Андриус Кубилюс сообщил журналистам, что с начала российского вторжения годовая мощность Европы по производству боеприпасов выросла с 300 тысяч до примерно 2 миллионов единиц на конец этого года. Значительную часть этого роста обеспечит Rheinmetall, чья годовая мощность должна вырасти с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 миллиона в 2027 году.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала это «очень положительным и крайне необходимым развитием», но отметила важность эффективного использования денег налогоплательщиков.

Другие страны и компании активно наращивают производство. Немецкий производитель ракет MBDA расширяет свои мощности благодаря большому заказу от НАТО на 1000 ракет Patriot GEM-T. В Великобритании BAE Systems инвестировала более 150 миллионов фунтов стерлингов в свои заводы с 2022 года, а на ее предприятии в Гласкоде производство 155-мм снарядов должно вырасти в 16 раз.

Новые направления и вызовы

ЕС ведет переговоры по новой оборонной программе стоимостью 1,5 миллиарда евро, что будет следовать логике ASAP. Она будет финансировать совместные закупки, а приоритетными направлениями станут ракеты, ПВО, артиллерия и дроны.

Эксперты считают, что производство дальнобойных ракет остается серьезной проблемой для Европы и НАТО, поскольку Россия опережает своих противников. Фабиан Хоффманн, исследователь Университета Осло, отметил, что ракеты имеют решающее значение для надежного сдерживания.

"Учитывая резкое расширение России, лучшее, что мы можем сделать, - это создать надежное сдерживание: если вы стреляете по нам, мы стреляем в ответ", - сказал он.

Он также добавил, что производство миниатюрных реактивных двигателей для дальнобойных ракет является огромным узким местом, которое, вероятно, станет следующей целью для будущих программ финансирования ЕС.

Напомним, Финляндия отказалась от закупки оружия для Украины из-за НАТО. В то же время страна сосредоточится на программе, по которой для Украины закупаются товары у финских компаний.