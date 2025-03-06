Европа может быстро и экономно вооружить Украину без истощения собственных арсеналов – Business Insider

В Киеве рассчитывают, что в 2025 году по этой схеме будут профинансированы вооружения на 1 миллиард долларов.

После приостановки военной помощи со стороны США Европа получила возможность поддержать Украину более эффективным способом – быстрее и дешевле, без расходования собственных запасов оружия. Речь идет о так называемой "датской модели", которая уже показала свою действенность и имеет потенциал для масштабирования.

Об этом пишет Business Insider.

В 2023 году Дания запустила новый механизм военной помощи, который предусматривает производство вооружения непосредственно в Украине, а не его поставки из арсеналов европейских стран или оборонных предприятий.

В рамках этой программы в прошлом году были профинансированы закупки вооружений, включая артиллерийские системы и ракеты, на сумму более 550 миллионов долларов. Кроме Дании, такой подход уже применяли Швеция и Исландия. В Киеве рассчитывают, что в 2025 году по этой схеме будут профинансированы вооружения на 1 миллиард долларов.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен пояснил, что этот подход имеет сразу несколько преимуществ: оружие скорее попадает на фронт, его себестоимость значительно ниже, а ремонт и производство запчастей можно осуществлять на месте.

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Поульсен также отметил высокую скорость, с которой Украина наращивает военное производство, и отметил, что "Западу есть чему поучиться". Business Insider добавляет, что, учитывая бюрократические сложности европейского оборонного комплекса и прекращение американской помощи, эта модель приобретает особую важность для поддержки украинской обороны.

Еще одним ключевым преимуществом является предсказуемость поставок. Украина ясно знает, сколько оружия и когда именно она получит.

"Неспособность планировать заранее была большой проблемой для украинских военных. Солдаты не могли строить стратегию, поскольку не знали точно, какое оружие и в какие сроки получат от союзников", – говорится в материале.

По словам Поульсена, у Украины "большие производственные мощности в своем оборонном секторе", однако сталкивается с проблемой недостаточного финансирования. Украинские предприятия способны выпускать продукцию на 20 миллиардов долларов ежегодно, но получают заказов всего на 6 миллиардов.

Напомним, что у Европы есть план, как оградить несколько городов Украины от российских ударов. Европейские Военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты украинского неба.