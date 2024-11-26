Европа не может обеспечить Украине достаточно оружия, поэтому придумала новый подход – WSJ

Новый подход позволит Киеву получить оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока будет изготовлено европейское оружие.

В попытках изготовить достаточное количество оружия для военных усилий Украины европейские союзники вводят новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они сделали это самостоятельно.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Согласно новому подходу, европейцы финансируют украинские государственные контракты с украинскими производителями оружия на производство оборудования для ВСУ, включая ракеты большой дальности и беспилотники, которые могут наносить поражения по территории России. Киев указывает партнерам, с какими компаниями работать и покупать вооружение, а европейцы самостоятельно проверяют производителей, прежде чем соглашаться на сделки.

Украина все еще будет полагаться на западных партнеров по передовому оружию, например в ракетах для Patriot. Но чиновники говорят, что новый подход позволит Киеву получить оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока будет изготовлено европейское оружие. Украина может это сделать, потому что сейчас из-за недостаточного финансирования ее оружейная промышленность работает гораздо ниже уровня своей производственной мощности. По некоторым оценкам – на 30%.

Сторонники этого подхода говорят, что украинские оборонные компании способны производить много систем быстрее и дешевле западных поставщиков. Украинские компании также адаптируют оборудование более конкретно к постоянно меняющимся потребностям страны, одновременно укрепляя ее оборонную промышленность на будущее.

"Датская модель" обеспечения Украины оружием

Эта система получила название "датская модель" после того, как Копенгаген разработал такой подход с Украиной в начале 2024 года. Такая модель привлекает все большее участие и интерес со стороны других стран. Как сообщил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен, свои деньги уже передали Норвегия, Швеция и Литва, а другие страны выразили такую заинтересованность. Подобный подход уже применила Германия, а Нидерланды параллельно заключают прямые контракты с украинскими компаниями.

По словам официальных лиц, Дания развила такой свой подход, поскольку она, как и многие другие партнеры, уже передала Украине почти все свое оружие. В эту группу также входят Нидерланды, Швеция, Норвегия и страны Балтии.

В статье отмечено, что эта модель является частью более широких усилий стран Северной Европы и Балтии по консолидации сотрудничества для поддержки Украины. Это произошло после того, как Франция, Германия и другие крупные страны не смогли объединить континент по согласованному плану, и когда Европа готовится к приходу администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая может уменьшить участие Вашингтона на всем континенте.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен отметил 1000-й день полномасштабного вторжения России. По его словам, Украина может производить артиллерию, ракеты, беспилотники дальнего действия и гаубицы.

"Это позволяет нам объединить другие страны вокруг инвестиций в производство оружия в Украине", – сказал Зеленский.

Финансирование пока ограничено. Дания обеспечила около 650 млн евро (это 680 млн долл.), в том числе более 400 млн дол. конфискованных процентов от замороженных российских финансовых активов. Копенгаген планирует предоставить эти средства до конца года.

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Дания внесла в общую сумму более 180 млн дол. собственных средств, Норвегия – более 42 млн дол., а Швеция – более 20 млн дол.

Поульсен надеется направить не менее 1,4 млрд. дол. через систему в 2025 году.

"Это пример того, как обеспечить более быструю доставку, а также укрепить собственное украинское производство оружия и, наконец, сделать их менее зависимыми от пожертвований", — сказал министр обороны Дании.

Какие результаты таких инвестиций?

Как заявил в октябре Зеленский, инвестиции позволили Украине производить около 20 гаубиц "Богдана" ежемесячно. В декабре 2023 года было изготовлено шесть таких гаубиц.

"В прошлом году мы столкнулись с реальностью, что технические возможности украинского военно-промышленного комплекса значительно превышали финансовые возможности украинского бюджета", – сказал Владислав Бельбас, генеральный директор производителя оружия "Украинская броня", которая была привлечена в качестве субподрядчика для производства деталей для гаубицы "Богдана" ".

Аудиты и надзор ограничивают потенциальную коррупцию при покупке оружия

Датский подход завоевывает сторонников, поскольку интегрированные аудиты и надзор ограничивают потенциальную коррупцию при покупке оружия – проблему, препятствующую усилиям обороны Украины. Перед выделением средств Копенгаген проверяет получателей, а атташе по обороне из посольства Дании следит за тем, чтобы компании доставляли средства согласно договоренности. Пока ни одно предприятие еще не прошло контроль.

Этот подход также может снизить давление на партнеров, которые были вынуждены доставать оружие из собственных арсеналов.

"Благодаря датской модели мы можем гарантировать, что пожертвованные средства пойдут на производство оружия, которое больше всего нужно Украине. Украинские желания и украинские потребности на поле боя можно будет легче удовлетворить", — прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Потенциал ВПК Украины

Старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги Эрик Чиарамелла заявил, что Украина имеет хорошо отлаженные мощности по производству оружия и развивает технологии для обеспечения своих потребностей – в частности, речь идет о дронах – быстрее, чем это могут сделать иностранные компании.

"Украина была сердцем советской оборонно-промышленной базы, поэтому у них много ноу-хау, когда речь заходит о производстве сложных систем", — отметил Чиарамелла.

По его словам, поддержка оборонной промышленности Украины позволяет Западу помочь обеспечить долгосрочную самодостаточность государства.

Многие украинские производители оружия говорят, что они могли бы увеличить мощности, если бы у них было больше производственных контрактов, но правительство запретило экспорт оружия. Поэтому военные являются единственным клиентом в этом секторе, но у них ограниченные ресурсы. Украина в 2024 году потратит 6 млрд дол. на закупку оружия, заявил в начале года министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Датская модель направлена на решение этой проблемы.

"Единственное, что заставляет компанию производить больше, это если она имеет контракт", – сказал уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный. Он возглавляет чешскую инициативу по боеприпасам, которая в этом году передаст для ВСУ около 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Копечный сказал, что Дания, Нидерланды и Чехия тесно сотрудничают для получения Украиной наиболее необходимого оружия.

Этот подход также устраняет уровень участия властей, который может замедлить поставки оружия и увеличить стоимость.

На прошлой неделе в Дании прошел первый саммит нового формата, в который вошли Украина и 12 европейских стран: пять стран Северной Европы, три страны Балтии, Великобритания, Нидерланды, Германия и Польша.

Большинство западных доноров Украины избегали прямого финансирования ее оборонных компаний из-за опасений финансовых злоупотреблений, коррупции или из-за того, что доноры хотят, чтобы платежи были направлены их собственным оружейным производителям. Дания, Нидерланды и их соседи-единомышленники либо не имеют большой оборонной промышленности, либо не видят перспектив достаточно быстро привлечь отечественные компании, чтобы помочь Киеву.

Дания оплачивает свои контракты через украинское правительство, но взаимодействует с компаниями напрямую. Согласно нидерландским законам, страна направляет платежи непосредственно украинским компаниям, сообщает Минобороны.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащунас заявил, что его страна присоединяется к инициативе Дании с первоначальным взносом более чем в 10 млн дол. и стремится сделать большее.

"Это один из самых эффективных способов получить деньги для Украины", – сказал министр.

Он отметил, что украинский противотанковый комплекс "Стугна" стоит одну десятую часть стоимости американской противотанковой ракеты Javelin и доступен в большем количестве.

По словам Кащунаса, Литва также рассматривает возможность приобретения ударных беспилотников украинского производства для собственных вооруженных сил. Посетив украинских производителей оружия, министр сказал, что был поражен их способностью работать, несмотря на российские атаки.

К слову, во время представления внутреннего Плана стойкости в Верховной Раде Зеленский заявил, что Украина делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство оружия, артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с партнерами. Так, в 2025 году планируется произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов, а также поставлена задача изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

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