Евросоюз готовит для Украины большой пакет военной помощи – Bloomberg

Евросоюз готовит для Украины большой пакет военной помощи, в который войдет разное вооружение для фронта на сумму около 20 млрд евро.

Об этом информирует Bloomberg.

Источники издания сообщили, что в Евросоюзе пытаются согласовать военную помощь для Украины на фоне усилий американского президента Дональда Трампа добиться перемирия.

Журналисты сообщили, что в пакет войдет доставка артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Также в пакете будут дальнобойные ракеты высокой точности, беспилотники и другие виды вооружения.

Цель данного пакета помощи – укрепить силы обороны для противостояния российским захватчикам.

"Блок стремится согласовать принципиальную инициативу, которая открыта для вкладов в натуральной и наличной форме от государств-членов и союзников-единомышленников, на встрече министров иностранных дел на следующей неделе согласно планам людей, которые говорили на условиях анонимности", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что тогда лидеры должны согласовать вопросы стоимости и подписать пакет.

В то же время, запланированные сроки могут измениться, поскольку Венгрия может выступить против военной помощи для Украины. Также на сроки выполнения могут повлиять выборы в Германии.

ЕС спешит с планами поддержки Украины и предоставления Киеву гарантий безопасности, если будет заключено мирное соглашение с РФ. Также Евросоюз планирует значительно увеличить расходы на собственную оборону из-за риторики президента США и переговоров с Москвой.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, что произойдет, если США остановят поддержку Украины.

Мы ранее информировали, что секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Роман Костенко утверждает, что Соединенные Штаты остановили продажу оружия Украине.

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